Brasile, 25enne ucciso durante scontri tra tifosi di Atletico Mineiro e Cruzeiro

BELO HORIZONTE (BRASILE) - Notte di grande calcio in Brasile. L'Atletico Mineiro ha battuto in rimonta (2-1) il Cruzeiro segnando il gol vittoria al 97' dopo che il pari, su rigore, era arrivato a 5' dalla fine dei minuti regolamentari. A macchiare la bella serata di calcio, però, gli scontri tra tifosi in seguito ai quali un ragazzo di 25 anni ha perso la vita. Colpito da un proiettile all'addome, l'uomo è subito stato portato in ospedale, dove è morto poche ore dopo. La rissa ha coinvolto circa 50 tifosi nel quartiere di Boa Vista. Un'altra persona è rimasta ferita gravemente ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Come ha detto il tenente colonnello Micael Henrique Silva ai media locali, la rissa è stata premeditata e organizzata sui social network, poiché il luogo in cui è avvenuta, un quartiere nella regione orientale di Belo Horizonte, è un tradizionale punto di incontro per i tifosi dell'Atlético Mineiro, sorpresi dai tifosi del club rivale: "Un gruppo di circa 30 fan della 'Blue Mafia' (Cruzeiro) si sono recati sul posto esclusivamente per combattere", ha sottolineato il comandante.