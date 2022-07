Tevez si sblocca: prima vittoria con il Rosario Central

ROSARIO (ARGENTINA) - Dopo due sconfitte consecutive nelle prime due uscite da nuovo allenatore del Rosario Central, incassate contro Gimnasia La Plata (0-1) e Aldosivi (2-1), Tevez finalmente centra la sua prima vittoria. La squadra dell'ex attaccante della Juventus ha superato di misura, 1-0, il Sarmiento nel match valido per la settima giornata del campionato argentino. All'Apache è bastato un gol di Facundo Buonanotte al 76' per strappare i tre punti e tirarsi su in classifica, salendo a 7 (Gimnasia La Plata è primo a 14 con una gara in meno).