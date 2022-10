Gimnasia-Boca: un tifoso morto. E l'Argentina si interroga

Un altro morto in Argentina

Cosa è successo prima del match

I tumulti sono iniziati quando i cancelli dello stadio sono stati chiusi per evitare l’accesso ad altri tifosi, visto che El Bosque era molto più che completamente esaurito, stracolmo in ogni origine di posti. I 15 mila soci del Lobo rimasti all’esterno e dotati di regolare biglietto d’accesso hanno iniziato a tirare pietre sulla polizia, che ha risposto con proiettili di gomma e gas lacrimogeni. Tra i numerosi feriti anche un bambino di 7 anni che rischia di perdere la vista. Tra i principali accusati, ovviamente, c'è il club di casa: per ovviare alla crisi economica avrebbero approfittato di un match di cartello per vendere più biglietti della effettiva capienza. Dal Lobo rispondono indignati accusando Polizia e Governo della Provincia di Buenos Aires per brutalità e incapacità manifesta nella gestione dell'ordine pubblico.