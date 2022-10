Il Flamengo vince la Coppa del Brasile: che festa per Vidal e Gabigol

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Il Flamengo batte in finale il Corinthians e si aggiudica la Coppa del Brasile 2022. Dopo lo 0-0 dell'andata, i Rubro-Negro superano gli avversari per 7-6 dopo i calci di rigore. Ad aprire la lattina all'Estádio Jornalista Mário Filho di Rio de Janeiro è Pedro che, dopo appena 7', porta avanti i padroni di casa. La squadra di Vitor Pereira, però, non ci sta e a 8' dalla fine trova il pari con Giuliano portando così la gara ai supplementari. Nessuna delle due squadra riesce a segnare, pertanto la vittoria finale si decide con la lotteria dei rigori. Prima sbaglia il Flamengo, con l'ex Atletico Madrid e Chelsea Filipe Luis che si fa ipnotizzare da Cassio. Poi è Santos a salvare i suoi neutralizzando il tiro dal dischetto di Fagner. L'errore decisivo, invece, è di Mateus Vital. Festa grande per gli ex Inter Vidal - entrato al 63' al posto di Matheuzinho - e Gabigol.