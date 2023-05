Superclasico River-Boca: la festa argentina nel cuore di Parigi

INVIATO A PARIGI - La notte del Superclásico non sarà mai una notte come tutte le altre. E non importa che tu sia a Buenos Aires, la patria della rivalità infinita tra i Bosteros del Boca Juniors e Las Gallinas del River Plate, oppure a Barcellona, Berlino, Milano o in qualsiasi altra megalopoli non solo d’Europa ma del pianeta: cercando troverai sempre degli argentini che, da diverse ore prima del match, iniziano la loro “previa”, il prepartita più bello che esista al mondo. Parigi non fa eccezione, anzi, si distingue per l’affetto, la passione, il calore e il colore.