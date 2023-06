Paredes: la Juve lo saluta e lo ringrazia, lui attende novità

TORINO - La Juventus è il passato e in fondo, alla Continassa, dopo che non è scattato l’obbligo di acquisizione del cartellino in seguito al mancato raggiungimento degli ottavi di Champions, non si sono esattamente disperati per la sua partenza. Leandro Paredes , oggi, rimane un tesserato del Paris Saint-Germain e lo sarà fino al 30 giugno 2024, a meno che d’improvviso non si schiuda una nuova possibilità di cessione. Ai bianconeri il destino del campione del mondo, di sicuro, non interessa: il saluto reciproco è già in archivio, il futuro delle due parti non s’incrocerà più.

Stagione intensa

Il club bianconero ha comunque voluto salutarlo così: «È arrivata al capolinea l’avventura di Leandro Paredes con la maglia della Juventus. Il centrocampista classe 1994 torna al Psg dopo la stagione in prestito con la maglia bianconera. Sono stati mesi intensi per lui, che chiude la sua esperienza con 35 presenze complessive: la prima a Firenze, in casa della Fiorentina, l'ultima a Udine, nella vittoria 1-0 sull'Udinese. In mezzo il Mondiale vinto con l'Argentina in Qatar. In bianconero, inoltre, ha messo a segno una rete, la splendida punizione nel successo casalingo 2-1 contro il Lecce, e offerto un assist a Milik in Juventus-Benfica. Adesso per lui è il momento di cominciare un altro capitolo. Grazie per questa annata e in bocca al lupo per tutto, Leandro!».

In Sud America? Ora no

Ringraziamenti a parte, all’ombra della Tour Eiffel, intanto, si stanno comportando grosso modo come la Juve. Paredes al Psg non ha futuro e non sarà certamente il golazo segnato di recente in amichevole contro l’Indonesia a cambiare le carte in tavola. «Se volessi tornare in Argentina? No, nella mia testa oggi non è così - ha detto il centrocampista ai connazionali di Tyc Sports -. Voglio continuare a giocare in Europa, perché sono giovane, ho 28 anni, ci sarà tempo per scelte diverse. Ne ho parlato con tutti: con la mia famiglia, gli amici e pure con Juan Roman Riquelme, che mi ha suggerito di continuare a divertirmi». Per inciso, ma non troppo: El Mudo è il vicepresidente del Boca Juniors e, insomma, qualcuno ha immaginato volentieri Paredes di nuovo con la maglia xeneize. Possibile che il desiderio di restare in Europa sia esaudito. Ma occorrerà pazienza, non risultano accelerate improvvise. Per ora…