Argentina, notte infernale per Messi e compagni in Bolivia: il motivo

L'Argentina è arrivata in Bolivia per preparare la seconda sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali del 2026. Dopo la vittoria contro l'Ecuador, firmata da una prodezza su punzione del solito Leo Messi , è arrivata la temibile trasferta di La Paz a oltre 3600 metri.

Ma se il problema dell'altura con la diminuzione della pressione atmosferica a rendere l'aria più rarefatta è ormai risaputo, la formazione allenata da Scaloni ha ricevuto un'altra 'sopresa' durante la notte. Sì, perché i tifosi della squadra boliviana hanno pensato di disturbare il sonno dei giocatori dell'albiceleste.

Argentina, notte da incubo in Bolivia

In Argentina, su Tyc Sport, hanno pubblicato anche i video dove si vedono i fuochi d'artificio proprio dinnanzi all'Hotel dove alloggia la squadra allenata da Scaloni. Non solo, perché gli abitanti hanno pensato bene di girare per le vie della città in macchina e suonare il clacson, giusto per aggiungere altro rumore in sottofondo.

Nella notte la Seleccion dovrà giocare quindi con i problemi dovuti all'altura e con la possibile stanchezza per la nottata infernale vissuta, oltre al fatto di avere Messi in dubbio casua affaticamento, con l'obiettivo di portare a casa tre punti importanti e dare seguito alla vittoria con l'Ecuador.