Libertadores, tra Fluminense e Internacional pari in semifinale

Finisce in parità per 2-2 l'andata della semifinale di Copa Libertadores tra Fluminense e Internacional di Porto Alegre .

La gara di ritorno si giocherà il 5 ottobre allo stadio Beira-Rio. La vincente se la vedrà in finale con una tra Boca e Palmeiras che si affronteranno stasera alla Bombonera. Ai quarti di finale, l'Internacional aveva eliminato il Bolivar mentre la Fluminense i paraguaiani dell'Olimpia Asuncion.

Fluminense-Internacional, la cronaca

Partita equilibrata al Maracana già dalle prime battute: i padroni di casa trovano subito il vantaggio grazie al solito German Cano, abile a sfruttare l'assist di John Kennedy. La squadra di Porto Alegre resta in inferiorità numerica a fine primo tempo a causa del doppio giallo rimediato da Samuel Xavier: cinque minuti dopo, in pieno recupero, arriva la rete del pari firmata dallo spagnolo Hugo Mallo. Al 65° arriva il vantaggio degli ospiti con Alan Patrick ma l'Internacional non molla e al 78° arriva la doppietta di Cano che fissa il punteggio sul 2-2 finale.