Libertadores, tra Boca e Palmeiras è 0-0 in semifinale

Il match di ritorno si giocherà il 6 ottobre all'Allianz Parque di San Paolo. Chi passerà il turno se la vedrà direttamente in finale con Fluminense o Internacional di Porto Alegre che ieri hanno pareggiato 2-2 nell'andata dell'altra semifinale. Ai quarti di finale, il Boca aveva vinto il derby argentino contro il Racing mentre il Palmeiras aveva eliminato i colombiani del Deportivo Pereira.

Boca Juniors-Palmeiras, la cronaca

Dal risultato finale ci si aspettava una gara equilibrata, bloccata fin dai primi minuti di gioco. E invece è stato un vero e proprio assedio del Boca che si è affacciato per ben 18 volte dalle parti di Weverton senza mai riuscire a trovare la rete del vantaggio. Nè Cavani nè Benedetto (subentrato al secondo tempo) nè il talentino Barco, cercato anche dalla Juventus, sono riusciti nell'impresa di battere il portiere brasiliano. In verità c'era riuscito Frank Fabra al 59° minuto di gioco ma il gol è stato annullato per un fallo commesso in area di rigore del Palmeiras.