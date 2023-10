Sfotte gli avversari e parte la rissa: ex Inter steso da una testata

SANTOS (BRASILE) - La sfida tra Santos e Vasco da Gama, un classico del campionato brasiliano, si è trasformata in una vera e propria corrida. Intorno all'ora di gioco, con i padroni di casa avanti 3-1, Soteldo si è "esibito" in un gioco di prestigio salendo con entrambi i piedi sul pallone per qualche secondo. Una giocata fine a se stessa che gli avversari hanno interpretato come una presa in giro. La ritorsione, infatti, è stata immediata, con l'attaccante paraguaiano Sebastian Ferreira che non è riuscito a trattenersi facendosi giustizia da solo e falciando l'avversario.