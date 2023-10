Tevez sviene in casa e finisce in ospedale: cosa è successo

Tevez, viaggio Juve: "Quando lasciai Torino mia moglie voleva uccidermi”

Incidente domestico per Tevez: le sue condizioni

L'argentino, dunque, non ha guidato l'allenamento del suo Independiente ma la presenza in panchina nel prossimo match contro Barracas (stanotte alle 2 italiane) non sarebbe a rischio. Il classe '84, appesi gli scarpini al chiodo al Boca Juniors, proprio lì dove tutto ebbe inizio, si è subito seduto sulla panchina del Rosario Central prima di passare all'Independiente, club che dopo otto giornate ha conquistato 15 punti, uno in meno del River Plate capolista. Come in campo, Tevez vuole primeggiare anche in panchina e recentemente è stato ospite della Juventus alla Continassa per seguire da vicino gli allenamenti della squadra di Massimiliano Allegri. Un ritorno a casa, insomma, per l'Apache che alla Vecchia Signora ha giocato dal 2013 al 2015 vincendo due scudetti e una Coppa Italia.