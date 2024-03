Convulsioni in campo, dramma in Argentina: Estudiantes-Boca rinviata

Allenatore Estudiantes: "Sua moglie incinta sugli spalti"

Subito dopo la sospensione della partita, l'allenatore dell'Estudiantes, Eduardo Dominguez si è presentato davanti alle telecamere per spiegare le sensazioni della sua squadra dopo il drammatico evento: "In quel momento non avevamo idea della situazione reale. Ho già vissuto vissuto un episodio in ambulanza, sembra che la vita vada via. Ne parlo sempre con i miei calciatori, ci sono altre cose più importanti di una partita: la salute, la famiglia... Quando succedono queste cose bisogna dare l'esempio, nello spogliatoio c'erano ragazzi che piangevano. La sua ragazza è incinta ed era sugli splati, adesso è già con lui in ospedale. Sono sensazioni dure, questa volta è toccato a noi. Sappiamo che il nostro calendario adesso cambierà, ma questa è una cosa secondaria al momento. In questo momento è stabile, speriamo solo che le sue condizioni che migliorino presto".