Juve, le rivali al Mondiale per Club: chi c'è e chi può ancora qualificarsi

Il nuovo Mondiale per Club parte il 15 giugno 2025 e l'Italia sarà rappresentata da Inter e Juventus. Al torneo parteciperanno 32 squadre divise in 8 gironi da 4. Ad accedere agli ottavi di finale saranno le prime due classificate. Le fasi successive riprendono la stessa struttura del Mondiale per nazionali (che però dall'edizione 2026 vedrà 48 partecipanti), con incontri a eliminazione diretta fino alla sfida finale in programma il 13 luglio. Un torneo che sarà decisamente remunerativo per chi riuscirà a prenderne parte: in palio ci sono 100 milioni di euro per la vincente e almeno 50 per le altre. Sui criteri di assegnazione delle fasce del sorteggio non è stato ancora comunicato nulla dalla Fifa.