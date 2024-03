Inter eliminata, Morata esulta e Alice in bianconero scatena il tifo Juve

Ci sono giocatori che restano nella memoria e altri che finiscono nel dimenticatoio: Morata per i tifosi della Juve fa parte della prima cerchia. Lo spagnolo in bianconero ha lasciato il segno e ha trascinato anche la squadra di Allegri in finale di Champions League nel 2015. Un percorso simile ora? Dopo aver eliminato l'Inter, tra le più forti, possono sognare. Intanto l'attaccante ha ringraziato il suo popolo sui social e un post della moglie ha rievocato dolci ricordi.

Morata esalta l'Atletico Madrid: il post social "Non posso essere più orgoglioso di questa squadra. Che follia! Grazie mille tifosi!" - con queste poche righe il giocatore dell'Atletico Madrid ha commentato il passaggio del turno e l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League. Il tutto allegato da una foto di squadra che rappresenta al meglio il sentimento che i colchoneros hanno espresso sul campo: lo spirito di squadra. Morata non ha lasciato la sua firma sul match, ma sta vivendo un'ottima stagione. In Europa ha realizzato cinque gol in otto match, mentre in Liga 14 in 25 partite. Simeone può contare su di lui.

Alice Campello e la foto in bianconero: "Ringrazia Morata" Anche la moglie di Morata, Alice Campello, ha postato sui social qualche foto al termine della sfida. E i più maliziosi hanno notato l'ultima, dai colori bianconeri, come a dedicare la vittoria anche alla Juventus. E i commenti dei tifosi sono stati molti: "Ringrazialo da parte nostra", tra i più gettonati. O anche "Alvaro nei nostri cuori" o "A casa avete il più grande juventino della storia, hanno vinto per lui", riferito a uno dei figli della coppia. L'Italia non ha certo dimenticato lo spagnolo e dalle parti di Torino glielo hanno fatto capire.

