Velez shock, quattro calciatori arrestati per stupro: "Così hanno abusato di me"

Velez, 4 giocatori arrestati: cosa è successo

La presunta vittima ha raccontato alle autorità che lo scorso 3 marzo aveva accettato di unirsi a uno dei giocatori in una stanza d'albergo dove erano presenti altri tre uomini. La donna ha detto di aver bevuto alcolici con i giocatori, di essersi addormentata e di essere stata presumibilmente violentata. Patricia Neme, avvocato della presunta vittima, ha dichiarato ai media argentini che Sosa ha contattato la sua cliente e l'ha invitata in hotel. Secondo la denuncia, poco dopo la mezzanotte del 3 marzo, la giovane è arrivata in hotel ed è entrata nella stanza 407 dove, oltre a Sosa, si trovavano però anche altri tre calciatori. "Abbiamo bevuto alcune birre - ha raccontato - e poi loro mi hanno offerto un liquore che mi ha provocato uno stato di stordimento, malessere e sonnolenza, al punto di dovermi sdraiare su un letto in stato di torpore". "È stato allora - ha assicurato nella denuncia presentata dall'avvocato Patricia Neme - che senza alcun consenso i quattro hanno abusato sessualmente di me". Il Vélez ha comunicato di aver sospeso i contratti di tutti e quattro i giocatori dopo il loro arresto. "Questo club sottolinea la sua più profonda preoccupazione per i fatti denunciati, che sono chiaramente contrari ai principi e ai valori della nostra istituzione", si legge nella nota della società.