Cristiano Ronaldo al Santos, già alza trofei col numero 7: tutto vero, ma...

SANTOS (Brasile) - "Cristiano Ronaldo gioca nel Santos e ha già alzato un trofeo". Una frase in cui, tecnicamente, non c'è nulla di sbagliato, se non fosse che il calciatore in questione non è il fuoriclasse portoghese ex United, Real e Juventus, e attualmente in Arabia con l'Al Nassr, ma un bambino brasiliano di appena 10 anni che, del Peixe, il celebre soprannome del club che fu di Pelé, non fa ancora neppure parte delle giovanili di calcio, bensì in quelle di futsal.