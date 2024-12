Botafogo, prima volta epica: 3-1 all'Atletico Mineiro, la Libertadores è tua!

BUENOS AIRES (Argentina) - Il Botafogo conquista la sua prima Coppa Libertadores battendo allo stadio Monumental l'Atlètico Mineiro per 3-1 giocado tutta la partita 10 contro 11, si tratta del 6° successo consecutivo di una squadra brasiliana dopo le doppiette di Flamengo (2019 e 2022), Palmeiras (2020 e 2021) ed il Fluminense l'anno scorso.

Neanche un minuto sul cronometro che il Botafogo è subito costretto a giocare in inferiorità numerica per il rosso diretto a Gregore reo di aver colpito in faccia con il piede Fausto Vera! La squadra di Artur Jorge però non si scompone, anzi, fa la partita e in 9 minuti prende le redini: al 35' Luiz Henrique è lesto a correggere in tap-in tiro ribattuto di Almada e al 44' rigore per il "Fogo" trasformato dall'ex Inter Telles. Il Mineiro però reagisce e ad inizio ripresa (48') Eduardo Vargas (ex Napoli) di testa riapre la partita su calcio d'angolo. Il "Galo" sfiora il pareggio al 52' con una gran conclusione di Hulk vicinissima dal palo ma non riesce a pareggiare la partita e all'ultimo minuto di recupero, 98', il Botafogo scrive la parola fine con la rete di Junior Santos.