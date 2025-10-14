Brasile rimontato e battuto dal Giappone: da 0-2 a 3-2, Ancelotti ko a Tokyo!

Cade il Brasile di Carlo Ancelotti in amichevole . La formazione verdeoro ha preso 3-2 contro il Giappone, dopo essere passata in vantaggio di due gol con Henrique e Martinelli, la squadra sudamericana ha subito tre reti nella ripresa. Si tratta della seconda sconfitta per l'ex allenatore del Real Madrid con nazionale da quando è arrivato a maggio del 2025. In campo c'era anche un "italiano": Carlos Augusto , terzino dell'inter, sceso in campo da titolare e uscito al 75'.

La partita

Una gara che il Brasile, in realtà, aveva iniziato anche bene. La formazione allenata da Carlo Ancelotti, infatti, aveva chiuso il primo tempo in vantaggio di due gol grazie alle reti di Paulo Henrique e Gabriel Martinelli. Nel secondo tempo, però, il Giappone, davanti al suo pubblico al New National Stadium Shin-Kokuritsu ha messo a segno un'importante rimonta. Prima con Minamino, poi con Nakamura e infine con Ueda che al 71' ha siglato la rete del definitivo 3-2, fissando il risultato a favore della nazionale asiastica.

Il percorso di Ancelotti con il Brasile

Questa in amichevole si tratta della seconda sconfitta per Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile in sei gare, di cui quattro valide per il girone delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 e due amichevoli. La prima caduta era arrivata a settembre contro la Bolivia (1-0). Non un avvio entusiasmante per l'ex Real Madrid che, però, ieri in conferenza stampa si è detto fiducioso sul futuro: "Il mio obiettivo è dare il massimo per la nazionale brasiliana, cercare di far giocare al meglio i giocatori e vincere la Coppa del Mondo".