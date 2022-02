Coppa Italia: la Juve batte l'Inter e si aggiudica un posto in semifinale

VINOVO - La Juventus batte 1-0 l'Inter dell'ex Guarino e vola in semifinale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 dell'andata, agguantato in extremis grazie alla prodezza di Boattin dalla bandierina, il risultato di oggi consente alla formazione di Montemurro di raggiungere in semifinale il Milan, uscito vincente dal doppio confronto con la Sampdoria di Cincotta. A Vinovo le padrone di casa partono forti con un tentativo di Sembrant che scarica il destro dal limite e non trova la porta per una manciata di centimetri. Il punteggio si sblocca però alla seconda chance delle bianconere, dopo 14 minuti: cross chirurgico di Lenzini che trova Bonansea nell’area piccola, l’attaccante col piattone non sbaglia e batte Durante. L’Inter non accusa lo svantaggio e risponde con una volée di Bonetti che costringe Peyraud-Magnin a un intervento prodigioso; sul calcio d’angolo concesso dal portiere francese, Bonetti svetta su tutte e colpisce di testa, ma nessuna compagna sfrutta la spizzata della numero 10, favorendo l’intervento di Gama che accompagna il pallone oltre la linea di fondo. Tra la fine del primo tempo e l’avvio del secondo, la Juventus detta i ritmi e al 71’ sfiora il raddoppio: Gama, servita da Girelli, calcia potente a due passi dalla porta, ma Durante risponde con un ottimo riflesso e devia in corner. Proprio sul calcio d’angolo è ancora il portiere nerazzurro a prendersi la scena, togliendo da sotto la traversa la palla girata a perfezione da Hurtig. Poco dopo squillo dell’Inter con Marinelli – subentrata all'infortunata Csiszar al 63’ – che calcia forte dalla destra dell’area trovando però un’attenta Peyraud-Magnin. Nel finale Guarino cambia le pedine in attacco inserendo Polli e Portales, ma nonostante il forcing degli ultimi minuti, al triplice fischio il risultato rimane invariato, con la Juve che passa il turno e si giocherà l'accesso alla finale contro il Milan di Ganz.