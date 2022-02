Algarve Cup: l’Italia inizia bene con Danimarca, decide Bonansea

Parte bene l'avventura in Algarve Cup della Nazionale italiana di calcio femminile. Le azzurre guidate da Bertolini battono 1-0 la Danimarca di Søndergaard e attendono con fiducia la gara di domenica 20 febbraio contro la Norvegia , con il chiaro obiettivo di raggiungere la finale del torneo. Al 9’ Giugliano recupera un ottimo pallone a centrocampo e serve Bonansea , che si porta avanti il pallone ma vede il suo mancino deviato in angolo dal muro difensivo danese. Sullo sviluppo del corner è Boattin a tentare la conclusione: il tiro, però, termina alto. L’Italia prova a spingere e all’11’ Galli imbuca per Bergamaschi , il suggerimento è troppo lungo e finisce nella mani di Christensen . La gara si concentra in mezzo al campo e non regala emozioni, con le due formazioni ben schierate e brave a limitare gli spazi alle avversarie. Quando siamo quasi al 40’ la Nazionale azzurra si riaffaccia dalle parti della porta danese con Piemonte che tenta il tiro dalla distanza senza ottenere buoni risultati; Bonansea è lesta nella ribattuta ma la sua conclusione è altissima. Il primo tempo termina dunque 0-0, con qualche timida occasione italiana e zero tiri in porta per la Danimarca, che in fase offensiva soffre anche l’assenza di Harder , messa in panchina.

Vantaggio azzurro: al 50’ il gol di Bonansea

Nella seconda frazione di gioco Bertolini manda in campo forze fresche: entra Girelli al posto di Piemonte mentre Caruso sostituisce Galli. La gara si sblocca subito: al 50’ Bergamaschi la mette in mezzo per Bonansea il cui destro è vincente. Il primo gol azzurro del 2022 è della classe 91’ di Pinerolo, che si inserisce bene in area e batte con decisione Christensen. Al 55’ arriva il primo squillo di Girelli, che tenta la rete di testa su corner di Cernoia: la numero 10 trova il tempo giusto ma non riesce a centrare la porta. In pieno secondo tempo la CT effettua altre sostituzioni e mette dentro Guagni per Gama, Serturini per Bonansea e Rosucci per Cernoia. Al 73' Guagni si invola sulla fascia destra e crossa in mezzo, Andersen respinge con il pallone che termina tra i piedi di Serturini che appoggia dietro: il destro di Caruso è debole e non riesce a impensierire l'estremo difensore danese. Al 78' c'è spazio anche per Di Gugliemo, che dà il cambio a Bergamaschi. Due minuti dopo il primo vero pericolo per l'Italia, sventato grazie a una monumentale Giuliani che serra la porta a Lundorf da posizione ravvicinata. All'87' la numero 1 azzurra si ripete su Madsen, che a tu per tu sbaglia e vanifica l'ultima occasione danese della gara. Da qui alla fine l'Italia è brava a gestire e, sul terreno di gioco del Municipal di Lagos, porta a casa la prima (e importante) vittoria in questa nuova edizione dell'Algarve Cup.