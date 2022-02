Algarve Cup 2022, la finale sarà Svezia-Italia

La Svezia strapazza il Portogallo con un secco 4-0 e raggiunge l’Italia in finale di Algarve Cup 2022. La gara si disputerà mercoledì 23 febbraio alle 12 a Lagos, e per l’incontro oltre a Cantore che ha rimediato la frattura del perone destro, mancheranno anche Piemonte e Guagni, costrette ai box rispettivamente per una lesione del legamento collaterale del ginocchio sinistro e un risentimento al polpaccio. Le due formazioni (la Svezia è 2a nel ranking mondiale mentre l'Italia è 15a) arrivano a contendersi il trofeo portoghese dopo una prima fase terminata a punteggio pieno: le azzurre hanno prima battuto 1-0 la Danimarca con il gol di Bonansea e poi sconfitto la Norvegia 2-1 grazie alle marcature di Giacinti e Caruso; le svedesi hanno invece conquistato i primi tre punti a tavolino in virtù del ritiro causa Covid delle danesi, e in seguito rifilato un poker al Portogallo con la firma di Glas, Ilestedt, Asllani e Blackstenius. La finale per il 3° e 4° posto si giocherà in contemporanea ma a Faro, le protagoniste dell'incontro saranno chiaramente Norvegia e Portogallo.