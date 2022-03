Juventus Women, finisce il sogno Champions: il Lione in semifinale

LIONE - Manca l'impresa, resta l'onore per le Juventus Women. L'onore di aver giocato alla pari contro un mostruoso Lione e, soprattutto, di aver battuto le francesi all'andata. Un successo che, anche alla luce della partita di questa sera, assume un valore ancora maggiore. Perché il Lione è e resta una squadra più forte e, soprattutto, più esperta in una manifestazione come la Champions League e in partite come queste, nelle quali calma, consapevolezza e cinismo possono fare la differenza. L'avventura della Juventus finisce davanti agli oltre dodicimila spettatori dello stadio lionese, con una sconfitta meritata, perché è vero che il Lione sfrutta due distrazioni bianconere nel finale del primo tempo, ma l'equilibrio della partita pende quasi sempre dalla parte delle francesi (come testimoniano le tante e salvifiche parate di Peyraud-Magnin). Solo i primi venti minuti avevano dato l'illusione dell'impresa, con la Juventus che ha tenuto benissimo il campo e al 23' aveva colto anche la prima nitida occasione: grande discesa sulla sinistra dell'indomabile Bonansea (una delle migliori bianconere, spesso pescata a lottare leoninamente in dfesa), cross al centro per Hurtig che fa la scelta sbagliata, incrociando il destro e venendo murata, invece di provare il tiro sulla sinistra del portiere.