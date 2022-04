Calcio donne, Trinity Rodman firma il suo primo gol con la Nazionale Usa

FILADELFIA - Trinity Rodman, la figlia dell'ex campione Nba con la canotta prima dei Detroit Pistons e poi dei Chicago Bulls Dennis Rodman, ha segnato la sua prima rete con la Nazionale Usa, a quattro mesi di distanza dalla sua prima convocazione con la squadra campione del mondo in carica. Entrata in campo nella ripresa durante l'amichevole contro l'Uzbekistan, nella sua terza presenza in assoluto, la giovane attaccante ha segnato, con un preciso rasoterra al 27', una delle nove reti della sua squadra. Il facile successo è il 67/o risultato utile di fila in casa per le campionesse del mondo, favorite anche per la prossima edizione dei Mondiali, in programma nel 2023 in Oceania.