Coppa Italia, big match Juventus-Milan per un posto in finale

VINOVO - La Juventus torna in campo per la semifinale di ritorno della Coppa Italia e attende il Milan di Ganz, battuto nel match di andata (lo scorso 12 marzo) con un rotondo 6-1, frutto delle doppiette di Girelli e Bonfantini e dei gol firmati Nildén e Rosucci. Sono ben dieci i precedenti giocati dalle due squadre, che hanno visto le rossonere perdere sette gare, vincerne una e pareggiarne due. In caso di passaggio del turno, la Vecchia Signora raggiungerebbe la sua sesta finale in cinque stagioni considerando tutte le competizioni, la seconda in Coppa Italia dopo quella dell’aprile 2019 vinta 2-1 contro la Fiorentina. Le bianconere – alle prese con nuovi casi Covid e tra l'altro anche a un passo dal quinto Scudetto – hanno segnato 51 reti in casa nella stagione in corso, tre in media a partita e almeno 21 in più rispetto a qualsiasi altra squadra di Serie A. Va detto, però, che la difesa guidata da Gama ha subito gol in ognuno degli ultimi cinque incontri disputati: nella sua storia solo una volta ha registrato una serie più lunga di partite di fila con almeno una rete al passivo nel corso di una singola stagione: tra novembre 2020 e gennaio 2021 (sette). Altro dato interessante quello relativo ai gol di testa, con Juve e Milan, rispettivamente con 18 e 15, che sono le due squadre che hanno collezionato più centri con questo fondamentale. Le migliori marcatrici del club torinese in Coppa Italia sono Caruso e Stasková, brave a segnare 12 e 11 marcature. Tra le giocatrici attualmente al Milan solo Thomas (14) ha segnato più di Bergamaschi (8 reti) in questa stagione.