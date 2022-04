Juve a un punto dal quinto Scudetto consecutivo: doppietta per la trascinatrice Caruso

VINOVO - Quinto Scudetto consecutivo in cinque anni di vita a un passo dalla Juventus, che vince 5-1 sul campo della Lazio (ora retrocessa insieme al Verona) e nonostante le defezioni causa Covid si piazza a un solo punto dal traguardo quando mancano ormai due giornate alla fine del campionato, che a Vinovo potrebbe essere già festeggiato nel prossimo match contro il Sassuolo. A Formello le bianconere sono andate in vantaggio con Pedersen, brava a sfruttare un'indecisione della difesa laziale; Visentin – in formissima – pareggia i conti, ma nel secondo tempo la formazione di Montemurro si fa gigante e archivia la gara con una doppietta di Caruso, un'altra rete di Pedersen che trova la sua prima doppietta in Serie A e il gol di Staskova. La Vecchia Signora – che domenica 1° maggio torna in campo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan, battuto all'andata in trasferta con un netto 6-1 – ha raccolto 53 punti in 20 partite nel campionato in corso (17V, 2N, 1P). Nota di merito per la giovane Caruso: tra le bianconere solo bomber Girelli (18) ha segnato più gol di lei (15) in questa stagione considerando tutte le competizioni.