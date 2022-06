Italia femminile, quanta Juve fra le 23 convocate per l'Europeo

TORINO - Milena Bertolini, ct dell'Italia femmile, ha comunicato i nominativi delle 23 calciatrici che parteciperanno al prossimo Campionato Europeo, che si svolgerà in Inghilterra dal 6 al 31 luglio: quattrodici di loro erano già presenti al Mondiale 2019. A sorpresa out Serturini, che non ha passato il taglio così come Aprile, Soffia e Greggi. Fra le convocate c'è invece Martina Piemonte. Saranno ben nove le calciatrici della Juve a prendere parte alla manifestazione: la società bianconera ha voluto congratularsi con le giocatrici della squadra di Montemurro attraverso un tweet dal profilo ufficiale della società: "Complimenti alle nostre nove bianconere selezionate per rappresentare l'Italia a Euro 2022". Le azzurre esordiranno il 10 luglio contro la Francia, ma prima ci sarà l'amichevole di preparazione contro la Spagna il 1 luglio a Castel di Sangro.