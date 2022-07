Juve, trovata morta ex compagna di Pauline Peyraud-Magnin

Pauline Peyraud-Magnin, portiere della Juventus e della Francia, è scesa in campo nelle gare degli Europei femminili, nonostante una tragedia che la riguarda. Il 4 luglio scorso, la sua ex compagna, Camile Nell, è stata trovata morta a Torino, nella casa che condivideva con il numero uno bianconero. La donna, di 27 anni, aveva seguito Peyraud-Magnin anche durante la sua esperienza in Spagna nell'Atletico Madrid. Le indagini, secondo quanto riportato dagli inquirenti, sarebbero ancora in corso. La federcalcio francese ha chiesto il rispetto della privacy della giocatrice, mentre l'agenzia che ne gestisce gli interessi ha precisato di non voler "fare commenti sulla vita privata di Pauline".