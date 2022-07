Germania in semifinale agli Europei femminili: 2-0 all'Austria

LONDRA (Regno Unito) - La Germania vola in semifinale all'Europeo Femminile 2022: dopo i tre successi su tre partite nel girone B, chiuso in testa, le tedesche battono 2-0 l'Austria ai quarti di finale, mantenendo ancora la porta inviolata: a decidere la partita sono i gol della centrocampista del Bayern Monaco Magull, che al 26' mette in rete con un tocco rasoterra su assist della Buhl, e dell'attaccante del Wolfsburg Popp che al 90' devia in rete ostacolando il rinvio del portiere avversario. Sfortunata la squadra austriaca che colpisce due pali ed una traversa: sfatato così il tabù dei quarti per le tedesche, turno nel quale avevano trovato l'eliminazione agli scorsi Europei dopo i cinque successi consecutivi nelle precedenti edizioni: la nazionale di Martina Voss-Tecklenburg attende l'esito del match fra Francia e Olanda (in programma il 23 luglio) per conoscere la squadra da affrontare per giocarsi un posto in finale.