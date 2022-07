Europei femminili, la Francia la spunta ai supplementari: Olanda ko

ROTERHAM (Regno Unito) - E' la Francia ad aggiudicarsi l'ultimo posto in semifinale nell'ultimo quarto di finale degli Europei Femminili ospitati dall'Inghilterra. La rete di Perisset su calcio di rigore in apertura del primo tempo supplementare vale l'1-0 decisivo su una combattiva Olanda e la semifinale con la Germania, che ha completato fin qui il suo percorso netto, superando anche l'Austria e candidandosi per un posto in cima al podio.