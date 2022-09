Supercoppa donne: Juve-Roma si giocherà a Parma il 5 novembre

Sarà lo stadio 'Ennio Tardini' di Parma il palcoscenico della sfida che vedrà opposte Juventus e Roma, pronte a contendersi il primo trofeo della nuova stagione: la Supercoppa italiana femminile. L'atteso match verrà disputato sabato 5 novembre alle ore 14.30 - in diretta su TimVision e La7 - e vedrà protagoniste la Juventus, che si è aggiudicata sia lo Scudetto che la Coppa Italia, e la Roma, che ha acquisito il diritto a prendere parte alla competizione in quanto finalista della Coppa nazionale. Il format del torneo ritorna alla tradizionale gara unica, dopo la Final Four disputata nelle ultime due edizioni e che ha visto il trionfo delle bianconere su Milan e Fiorentina. Un evento atteso e dai molteplici spunti di interesse, come confermato dal presidente della Divisione Calcio Femminile, Ludovica Mantovani: "Parma è una città con una grande tradizione calcistica e siamo quindi felici di tornare al Tardini per la prima finale dell'era del professionismo. Sono certa che ci sarà una grande risposta da parte del pubblico, che riempirà le tribune dello stadio per sostenere le campionesse di Juve e Roma". Mantovani ringrazia il Comune di Parma e il Parma Calcio "per la disponibilità e l'entusiasmo con cui hanno accolto la scelta della sede di gara" e aggiunge che "la Supercoppa è diventata un appuntamento atteso, un trofeo molto ambito: siamo certi che sarà un grande spettacolo".