Juve Women, 1-1 col Sassuolo: Philtjens risponde a Girelli, rosso a Cernoia

SASSUOLO (Modena) - Finisce 1-1 il match di Serie A femminile fra la Juve e il Sassuolo: nella quarta giornata di campionato la squadra di Montemurro passa in vantaggio al 20' con il quinto gol in quattro partite della solita Girelli, abile a sfruttare un assist di Cernoia e a beffare l'incolpevole Kresche. Nel secondo tempo, però, la belga Philtjens trova il pari per la squadra di casa sfruttando un buon fraseggio fra Clelland e Monterubbiano per sfuggire alla difesa bianconera e trafiggere Peyraud-Magnin. Nel finale due rossi diretti: il primo, al 78', a Cernoia per un fallo su Monterubbiano lanciata in contropiede, e il secondo alla neroverde Bragonzi per un brutto intervento su Zamanian. Bianconere che salgono così a quota otto punti in classifica.