Diretta Juventus Women-Zurigo ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Juventus Women riceve lo Zurigo per il 5° turno della fase a gironi della Champions League femminile. Le bianconere devono vincere per tenere vivo il sogno della qualificazione ai quarti di finale e per presentarsi a Lione, fra sei giorni, con la migliore classifica possibile. “Mentalmente la squadra sta bene, la freschezza mentale è molto importante per noi. L'entusiasmo sarà determinante, ho visto molta energia. Sappiamo cosa abbiamo sbagliato e cosa abbiamo fatto bene. Ho visto una grande crescita negli ultimi mesi" ha dichiarato il tecnico Joe Montemurro in conferenza stampa.