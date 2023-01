Diretta Cittadella - Juventus Women Coppa Italia ore 14,30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Bianconere in campo al Tombolato per la fase a gironi della manifestazione tricolore. Montemurro: "Vogliamo arrivare fino in fondo"

05 . 01 . 2023 10:31 3 min Juventuscoppa italiaCittadella

© Juventus FC via Getty Images

Comincerà alle 14:30 il 2023 della Juventus Women che affronterà il Cittadella per la fase a gironi della Coppa Italia. Le bianconere troveranno un ambiente ricco di entusiasmo dopo la vittoria delle venete col Brescia nella manifestazione tricolore, in uno stadio Tombolato che ospiterà circa 3500 spettatori. Montemurro: «Vogliamo vincere la Coppa Italia» Vuole partire con il piede giusto il tecnico Montemurro che alla vigilia dell'incontro ha sottolineato la voglia di arrivare fino in fondo nella manifestazione tricolore: «La Juve vuole vincere tutte le competizioni a cui partecipa: la Coppa l'abbiamo vinta l'anno scorso e vogliamo vincerla di nuovo. Siamo qui per questo. Vogliamo fare la seconda parte della stagione nel modo in cui sappiamo, abbiamo obiettivi molto chiari e vogliamo raggiungerli». Coppa Italia, la formula La Coppa Italia è arrivata alla fase a gironi, composta da otto schieramenti da tre formazioni. Le prime classificate passano ai quarti di finale. Al momento il girone della Juventus vede il Cittadella al comando con tre punti dopo il successo dei veneti ottenuto col Brescia. Domenica pomeriggio, la truppa di Montemurro tornerà in campo per affrontare le rondinelle. Guarda la gallery Juve Women, addio Champions League: non basta il pareggio col Lione Come vedere Cittadella - Juventus in tv e in streaming Cittadella - Juventus sarà visibile attraverso Juventus TV, canale ufficiale del club bianconero. Disponibile anche la diretta streaming sulla pagina Facebook del Cittadella Women. Cittadella - Juventus, le probabili formazioni Non sono poche le assenze tra le bianconere, a partire dall'infortunata Gunnarsdottir e da Bonansea, quest'ultima non ancora al meglio della condizione. Assenti anche Peyraud-Magnin, Gama, Lenzi e Grosso, alle quali il tecnico Montemurro ha concesso un turno di riposo. Da segnalare la prima convocazione per la centrocampista, classe 2004, Mounecif. CITTADELLA (4-4-2): Toniolo; Larocca, Pavana, Ambrosi, Masu; Peruzzo, Nichele, Benedetti, Saggion; Ferin, Kongouli. All.: Birindelli JUVENTUS (4-3-3): Aprile; Duljan, Bertucci, Salvai, Boattin; Caruso, Pedersen, Schatzer; Cantore, Girelli, Beerensteyn. All.: Montemurro ARBITRO: Caldera di Como

Tutte le news di Calcio Femminile

