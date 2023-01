Juventus Women, il programma: si parte dal match di Coppa Italia col Cittadella

Sarà un gennaio importante per la Juventus Women che proseguirà l'assalto alla capolista Roma , distante soltanto tre lunghezze dopo l'importante successo conquistato al Tre Fontane . La compagine allenata da Montemurro è arrivata alla sosta in grande forma, anche se non è ancora scemata l'amarezza per l'eliminazione dalla Champions League in seguito al pari rimediato in casa del Lione . C'è grande voglia di cominciare il 2023 nel migliore dei modi e la Juventus sarà subito impegnata in un filotto di partite molto importante che caratterizzerà le prossime settimane.

Si parte con la Coppa Italia

Le bianconere torneranno in campo domani pomeriggio: appuntamento alle 14:30 per la sfida di Coppa Italia contro il Cittadella. La formazione veneta ha un vantaggio di tre punti grazie al successo rimediato col Brescia per 2-0. Sarà di grande importanza per la Juventus conquistare l'intera posta in palio, in modo da giocarsi la qualificazione nel confronto di domenica con le rondinelle e non sarà semplice, considerato il grande entusiasmo che serpeggia tra le fila del Cittadella. La gara si giocherà allo stadio Tombolato, terreno di gioco utilizzato dalla compagine maschile, militante nel campionato di serie B. Il vicepresidente del club, Zeudi Doris, ha annunciato la presenza di 3500 spettatori: una cornice di pubblico notevole che dà ulteriore importanza all'incontro.

Serie A, la prima sfida del 2023 col Sassuolo

La Serie A riprenderà il prossimo 15 gennaio e la Juventus ospiterà il Sassuolo. Il primo mese dell'anno si chiuderà con la trasferta di Pomigliano (in programma per il 21 gennaio) e il match interno che vedrà la Sampdoria di scena a Torino. Incontri a cui non prenderà parte Nicole Arcangeli, attaccante che il club bianconero ha ceduto in prestito al Parma.