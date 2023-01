Juventus Women, Caiazzo ceduta in prestito al Pomigliano

La Juventus Women ha trovato una nuova destinazione a Sara Caiazzo. Il difensore si trasferisce in prestito sino al 30 giugno 2023 al Pomigliano Women. Dopo aver totalizzato 4 presenze nella prima parte della stagione, al Parma, la prossima ventenne (li compirà il prossimo 22 aprile) è attesa in Campania per trovare maggior continuità di impiego e crescere ulteriormente prima di tornare in bianconero.