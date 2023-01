Juventus Women, con il Pomigliano si giocherà a porte chiuse: il comunicato

Ripartire per ritrovare il sorriso, questo il diktat della Juventus Women dopo il pareggio contro il Sassuolo. Una beffa arrivata in pieno recupero e che ha lasciato l'amaro in bocca alle ragazze allenate da Montemurro. Non aver portato a casa i tre punti e, soprattutto, vedere la Roma allungare in vetta spinge le bianconere a dover rispondere subito sul campo a partire dal prossimo incontro. Domenica 22 gennaio la Juve sarà di scena a Pomigliano, ma sarà senza tifosi al seguito.