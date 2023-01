Juventus Women, pari beffa col Sassuolo: Roma a +5

Juventus Women , il nuovo anno non inizia nel migliore dei modi, almeno in campionato. Dopo i due successi in Coppa Italia , alla ripresa della Serie A le bianconere di mister Joe Montemurro non vanno oltre l'1-1 in casa contro il Sassuolo . La Juve ha mantenuto il vantaggio fino ai minuti di recupero, quando poi è arrivato il pari beffa delle neroverdi. Il distacco dalla Roma capolista, dunque, aumenta.

Juventus Women-Sassuolo, il pareggio nel recupero

Una gara che la Juventus Women ha dominato fin dalle battute iniziale, creando occasioni a raffica nella prima frazione di gioco. Sicuramente Grosso tra le più pericolose, con due occasioni in cui avrebbe potuto fare meglio, e Caruso, che spreca un'ottima chance verso la fine del primo tempo facendo fare bella figura a Kresche. E proprio il portiere neroverde, nei minuti di recupero, compie un vero e proprio miracolo sulla punizione di Cernoia. Nella ripresa arriva il gol del vantaggio bianconero: azione personale di Salvai, che si libera delle avversarie e dal limite dell'area lascia partire un mancino imprendibile per Kresche. Al 52', dunque, Juventus in vantaggio.

Nonostante il gol le bianconere continuano ad attaccare, ma col passare dei minuti il Sassuolo viene fuori alla ricerca del pareggio: servono un paio di interventi provvidenziali di Peyraud Magnin per mantenere il vantaggio. Ma proprio quando ormai i 3 punti sembravano acquisiti, al primo dei tre minuti di recupero assegnati arriva l'1-1 del Sassuolo, con Sciabica che dopo un'azione confusa nell'area bianconera sigla il pari.

Un risultato che sa di beffa per la squadra di Montemurro, che non tiene il ritmo della Roma capolista, che aveva vinto per 7-1 in casa della Fiorentina: ora la vetta, per le bianconere, dista 5 punti.