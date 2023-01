Diretta Brescia-Juventus Women ore 14.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La Juventus Women subito in campo. Le bianconere, dopo il successo di giovedì contro il Cittadella, scenderanno nuovamente sul terreno di gioco per un altro match di Coppa Italia, stavolta decisivo. Ad affrontarle ci sarà il Brescia: servirà un solo punto alla Juve Women per poter passare il girone della competizione tricolore ed accedere così ai quarti di finale. Si giocherà al Centro Sportivo Rigamonti, dove è previsto il tutto esaurito per l’occasione.