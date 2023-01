Juve Women, Beerensteyn che impatto: i numeri dell'ala olandese

La Juve Women si gode Lineth Beerensteyn . Impatto straordinario oltre che straripante, dell'ala olandese arrivata in estate dal Bayern Monaco . Un talento fuori dal comune. Lo dice il suo modo di stare in campo e, soprattutto, il suo palmares. Campionati vinti tra Olanda e Germania mentre con la Nazionale un oro agli Europei e un argento ai Mondiali . La Juventus non si è fatta scappare l'opportunità di portarla in Italia. Nuova avventura e un ambientamento naturale con la squadra di Montemurro. Otto gol in stagione e decisiva nella sfida in rimonta contro Pomigliano .

Impatto devastante di Beerensteyn con la maglia della Juve

Arrivata in bianconero senza bisogno di troppe presentazioni, la Beerensteyn si è sin da subito calata nel Dna Juve. Una mentalità vincente per alzare ancor di più il livello, non solo in Italia ma anche in Europa. Acquisire blasone sul mercato per arrivare ai vari talenti in giro per il Mondo. Lasciare la Germania per una nuova sfida. Questione di stimoli.

Stimoli messi subito in campo dalla calciatrice olandese.

Una stagione davvero impressionante la sua con 7 reti in dieci presenze in Serie A e un gol in Champions League. Numeri importanti che certificano, qualora ce ne fosse bisogno, la qualità della Beerensteyn. Un colpo da 90 per il mercato delle Women e Montemurro non ha perso tempo nel sistemarla a suo agio nello scacchiere bianconero.