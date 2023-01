Juventus Women, date e orari delle sfide contro Milan e Fiorentina

Juventus Women, inizio di febbraio da urlo contro Milan e Fiorentina

La divisione calcio femminile della FIGC ha, infatti, reso noto quando si giocheranno i due big match rispettivamente validi per la sedicesima e diciassettesima giornata di Serie A. Le bianconere giocheranno in casa contro il Milan il prossimo 4 febbraio alle 14:30. Appuntamento al Training Center di Vinovo. La sfida in trasferta contro la Fiorentina è stata, invece, fissata per il prossimo 11 febbraio: al "Torrini" di Sesto Fiorentino calcio d'inizio alle 12:30.