Diretta Chievo-Juventus Women ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Dopo aver eliminato il Brescia vincendo in trasferta con il risultato finale di 4-1, la Juventus Women torna in campo per i quarti di finale di Coppa Italia. Alle ore 18 bianconere in campo a Verona, allo stadio Olivieri, per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Ritorno il 7 febbraio 2023 alle 14:30. Sulla strada per la semifinale c'è la rivelazione H&D Chievo Women. La vincente affronterà in semifinale una tra Inter e Sampdoria.