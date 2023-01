Juve Women, la spinta di coppa per continuare la rincorsa alla Roma

Rincorrere. Un verbo che in casa Juve non piace, ma le ragazze di Montemurro dovranno necesariamente provare a ridurre il gap con la capolista Roma . Il 2023 è iniziato nel migliore dei modi per le bianconere, prima in Coppa Italia con la doppia vittoria di Brescia e Cittadella, e poi in campionato. Un en plein macchiato soltanto nel pari in pieno recupero contro il Sassuolo , ma dal quale le bianconere sono riuscite a tirare fuori orgoglio e grinta.

Juventus Women, la Coppa per dare motivazioni al campionato

Dopo il pareggio contro il Sassuolo la Juve ha trovato la vittoria in rimonta contro Pomigliano e il netto successo dell'andata di Coppa nella sfida contro il Chievo Verona. Una spinta positiva per continuare a rincorrere anche in campionato. Nel fine settimana le ragazze di Montemurro torneranno in campo e lo faranno in casa contro la Sampdoria. Vietato sbagliare, perché la Roma corre e non intende fermarsi. Le binconere lanciano segnali incoraggianti e vogliono proseguire per non perdere ulteriore terreno dalla capolista. La spinta di Coppa può aiutare la Juve anche nel percorso in campionato.