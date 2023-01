Diretta Juventus Women-Sampdoria ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Tre punti per continuare a sognare: la Juventus Women è momentaneamente a cinque lunghezze dalla Roma e per rimettersi in corsa per lo scudetto può soltanto vincere. Le bianconere sono reduci dalla vittoria in rimonta contro il Pomigliano e dalla bella prestazione in Coppa Italia contro il Chievo. Al contrario la Sampdoria, prossima avversaria nella 15^ giornata di Serie A femminile, ha collezionto sei sconfitte consecutive ed è al penultimo posto in classifica.