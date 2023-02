Juve Women, Sembrant convocata dalla Svezia: il pattinaggio e l'approccio al calcio

La dimostrazione di avere una squadra importante sta nella convocazione in Nazionale delle sue giocatrici, la Juventus Women può contare su calciatrici internazionali e proprio Linda Sembrant è stata convocata dalla Svezia per le prossima sfide. Il Ct Peter Gerhardsson l'ha inserita nella lista per le partita contro Cina e Germania del 16 e 21 febbraio 2023. L'esterno bianconero è uno dei punti cardine della formazione di Montemurro , arrivata nel 2019 ha saputo conquistarsi sul campo l'affetto dei tifosi e la fiducia della società.

Sembrant, il pattinaggio e il calcio grazie alla figlia del Ct

Una passione per lo sport sin da piccola e la sua voglia di diventare famosa in questo ambito. Il calcio, però, entrerà nella vita di Linda soltanto più avanti perché prima la sua volontà era quella di imparare e sognare nel pattinaggio di figura. In parallelo inizia ad appasionarsi all'hockey su prato e anche al pallone. Il passaggio dal ghiaccio al campo da calcio è avvenuto grazie alla figlia del Ct Peter Gerhardsson, che la convinse a seguirla nell'Sk Servia. Da lì la crescita esponenziale nel mondo del calcio fino a lasciare gli altri sport e dedicarsi con passione e perseveranza al pallone.

Il sogno da portare avanti nel calcio e l'idolo Henrik Larsson, particolare visto che il suo ruola attuale è difendere e non attaccare. Proprio in difesa costruisce la sua carriera sin da giovanissima e a piccoli passi riesce a mettersi in mostra. Nel 2014 lascia la patria Svezia e si accasa al Montpellier, prima di arrivare in Italia.

La Juventus e i numeri di Sembrant

L'arrivo in Italia, alla Juventus nello specifico, c'è stato nel 2019 dopo oltre 100 presenze con la squadra francese. In bianconero diventa subito fondamentale e dopo tre stagioni è ancora lì a sudare per la maglia. Ottanta le presenze in tre stagioni con la Juve e ben 6 reti, un ottimo bottino per un difensore, ma con le sue prestazioni oltre ai vari scudetti vinti nel 2020 è inserita dall'AIC nella squadra dell'anno. Un premio che certifica l'importanza di Sembrant per la squadra di Montemurro. La Nazionale svedese è una conferma anche in vista della Coppa del Mondo di quest'estate.