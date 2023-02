Beerensteyn, l'impatto con la Juve Women e la chiamata dell'Olanda

Non solo Lisa Sembrant, in Nazionale andrà anche Lineth Beerensteyn. L'ala orange è stata convocato dall'Olanda per la doppia sfida all'Austria del 17 e 21 febbraio 2023. Le sue prestazioni non sono passate inosservate con la maglia della Juventus e queste trovano conferma anche dalla chiamata della sua Nazionale in occasione delle due partite internazionali. Propensione al gol, forza fisica, rapidità e forte tecnicamente: Beerentesyn ha stregato le bianconere tanto da prenderla in estate dal Bayern Monaco. L'arrivo in Italia e l'ambientamento repentino in campionato e con il gruppo.