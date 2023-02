Juve Women in semifinale di Coppa Italia, Montemurro: "Ma siamo arrabbiati"

Montemurro: "Bene Duljan e Nyström, Simon deve giocare. Abbiamo abbassato l'attenzione"

Attraverso i canali ufficiali della Juventus, Montemurro ha spiegato: "Avevo chiesto alle ragazze di controllare la partita e l'hanno fatto bene. Abbiamo lavorato su due o tre cose oggi, nel complesso è stata una partita per mettere a posto alcune cose. Duljan? Le sue qualità sono evidenti, stiamo lavorando tantissimo perché per lei è la prima avventura all'estero, ma in queste ultime settimane è maturata ed è cresciuta moltissimo. Ha avuto un piccolo infortunio le scorse settimane ed è stata molto professionale anche nella gestione del recupero. Nyström mi è piaciuta molto, ha tenuto la posizione per far entrare i centrocampisti e gli esterni ed è stata brava anche a portare la pressione. È una giocatrice molto intelligente. Simon si vede che ha bisogno di giocare, ma ha mezzi importantissimi".

Montemurro ha poi aggiunto: "Il 3-4-3 è una evoluzione, voglio arrivare a poter variare modulo in partita a seconda del bisogno. Contro la Fiorentina valuteremo, sono fiducioso, ho enorme fiducia nella mia squadra e ci sono ancora 30 punti e tanti scontri diretti. Ora siamo arrabbiati, ma non per episodi o per sconfitte, siamo arrabbiati con noi stessi perché abbiamo abbassato un po' l'attenzione. Dobbiamo usare questi episodi per crescere, dobbiamo sapere che bisogna essere sempre ai nostri livelli".