Girelli fa 100 ed è nella storia della Juve: il post e le reazioni

Cristiana Girelli ha scritto la storia. La sua, quella della Juventus e ancora non è finita. Contro la Fiorentina è arrivato il 100esimo gol con la maglia bianconera . Un traguardo importante raggiunto in cinque anni. Determinazione, tecnica e voglia di raggiungere gli obiettivi. In Girelli c'è il mix giusto dove poter ritrovare tante qualità e il Dna Juve. Una giornata fantastica quella vissuta dall'attaccante delle bianconere, di testa si assist di Grosso ha fatto 100. Voglia di scrivere la storia e la firma ora è chiara e resterà indelebile.

Juve Women, Girelli fa 100: il post

"L'emozione non ha voce ma per me oggi è un numero: 100". Una riga, poche parole ma precise dritte al punto senza fronzoli, un po' come lei fa dentro al campo. Concretezza nel trascinare le compagne e nel voler spiegare le proprie emozioni. Un post davvero denso di parole forti di Girelli verso la Juve e quei colori che dal 2018 sono diventati per lei casa. "Onore e privilegio" come da quel luglio 2018 il suo arrivo nel quartier generale bianconero e da lì soltanto gioie, gol e trofei: "Dietro a ogni gol si nasconde un'emozione, uno stato d'animo, una storia diversa, ma tutti hanno lo stesso significato: l'onore di indossare questi colori e il privilegio di vivere facendo la cosa che più amo al mondo".

Un tragaurdo raggiunto grazie alle sue qualità in campo, ma con un pensiero agli altri: "I ringraziamenti sarebbero tantissimi, dalle mie compagne per gli assist, dagli staff alla società, fino a voi tifosi che avete esultato con me ad ogni gol". Girelli fa 100, ma non ha ssolutamente voglia di fermarsi: "L'augurio che mi faccio è solo uno: continuare a farne ancora tanti per cercare di onorare questi colori nel modo che meritano". Onore, rispetto e quel legame con il bianconero ormai diventato storia.