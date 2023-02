Juve contro Fiorentina, nelle Women non c'è storia: 3-0 bianconero, Girelli 100!

Juventus Women, tris alla Fiorentina

La gara è stata dominata dalle bianconere per tutti i 90'. Occasioni a raffica per la Juve già nei primissimi minuti, con Sembrant e Beerensteyn che però non riescono a fare centro. Al 17' Salvai va vicina al gol, ma il suo tiro a giro viene annullato da Baldi. Passano 3' e Salvai stavolta insacca: palo sul tiro di Sembrant, tocco proprio di Salvai e palla che, dopo essere carambolata su Erzen, si infila in rete. Le bianconere continuano ad attaccare a spron battuto, ma non riescono a raddoppiare. Sul finire della prima frazione ci prova due volte Beerensteyn, ma prima conclude una bellissima azione personale con un tiro debole, poi sfrutta il filtrante di Bonansea attaccando lo spazio, ma la sua conclusione non trova la porta. Ad inizio ripresa il trend non cambia, è sempre la Juventus Women ad attaccare e stavolta il raddoppio arriva: rilancio dalle retrovie per Beerensteyn che approfitta dell'errore della difesa viola e, a tu per tu, con Bardi, non sbaglia. Momento d'oro per l'olandese in bianconero.

Occasione degna di nota per la Fiorentina a 20' dalla fine, Catena si infila nella retroguardia bianconera ma Peyraud-Magnin tiene la porta inviolata. All'82' arriva il tris bianconero: magnifico assist di Grosso e colpo di testa vincente di Girelli, che fa 100 con la Juve.

Vittoria importantissima per la Juventus Women, che distanzia proprio la Fiorentina in graduatoria.