Juve Women, Peyraud-Magnin e il primo assist del portiere in Serie A

Il weekend della Juventus Women è stato costellato da tanti avvenimenti importanti e che comunque andrà sono destinati a restare nella storia del club e non solo. Si è parlato tanto e giustamente di Cristiana Girelli che ha raggiunto quota 100 gol con le bianconere, un traguardo importante e a sottolineare l'importanza dell'attaccante per Montemurro e le compagne. Non è solo Girelli però ad essere entrata nella storia, perché anche Pauline Peyraud-Magnin ha vissuto un pomeriggio particolare contro la Fiorentina.