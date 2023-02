Girelli dai 100 gol con la Juve alle 100 presenze con l'Italia: il tributo della Nazionale

Cristiana Girelli è già nella storia del calcio femminile . Il prossimo venitré aprile compirà trentatré anni. Ha ancora tante partite da giocare, ma sono di meno quelle che ha finora disputato con le maglie del Bardolino Verona , del Brescia , della Juventus , dove è arrivata nel 2018, e della Nazionale . Presenze e gol: sono numeri da record quelli che Girelli ha fatto registrare e continua ad aggiornare nel corso della sua splendida carriera. Nel giro di cinque giorni la numero dieci delle bianconere e delle azzurre ha toccato per due volte quota 100 . Cento gol con la Juve e volte in cui è scesa in campo con l'Italia .

Girelli, cinque giorni vissuti 100 all'ora con un pieno di emozioni

Domenica scorsa Cristiana Girelli ha reso il 12 febbraio 2023 una data che ricorderà e sarà ricordata per sempre. Quella della sua centesima rete con la Juventus, festeggiata con tanto di maglia celebrativa pronta all'uso in occasione del match vinto per 3-0 in trasferta contro la Fiorentina. Ci ha pensato proprio la Girelli a chiudere i conti con un bel colpo di testaq, prima di essere sommersa dall'affetto delle compagne di squadra che hanno posato con lei per le foto di rito. Scatti da conservare e incorniciare. Perché un giorno le ragazze della Juve potranno raccontare di aver giocato con la Girelli. Quella Girelli che ieri, 16 febbraio 2023, nell'Arnold Clark Cup si è regalata pure la soddisfazione di raggiungere le tre cifre per quanto riguarda i gettoni collezionati con l'azzurro addosso. Quell'azzurro che ha sempre indossato con orgoglio. Non per caso come foto profilo per il suo account Twitter ha scelto un'istantanea che la immortala con un tricolore sulle spalle e la divisa da gioco della nazionale.

L'Italia è stata battuta 2-1, la Girelli non è andata a bersaglio, ma le partite si vincono e si perdono. Resta il traguardo che la FIGC ha rimarcato pubblicando un emozionante video. In poco più di un minuto ci sono i momenti più emozionanti del percorso della Girelli con l'Italia. Tra questi il suo volto che trasuda emozione cantando l'inno con la fascia di capitano al braccio, il gol realizzato ai Mondiali contro l'Australia. Ma non solo. Colpi di tacco, volè e punizioni vincenti con le sue foto di anno in anno che si alternano. Per ricordare quanta strada ha percorso e quanta ne ha ancora davanti. Un cammino fantastico, da poter affrontare con l'orgoglio che possono provare solo i campioni e le campionesse. Proprio come Cristiana Girelli.